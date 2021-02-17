Yol verme kavgası dehşete döndü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz cumartesi günü Bağlarçeşme Mahallesi’nde, iddiaya göre iki grup arasında sokaktan geçerken arabamın aynasına çarptın diyerek tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında küfürleşen grup birbirlerine sopayla saldırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen üç kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Yaşanan olayda hafif yaralananlar ise hastaneye sevk edildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN KAVGA KAMERADA

Yaşanan tartışma ve kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taraflar kavga etmesi ve sonrasında sopalarla birbirlerini darp etmeleri yer aldı.