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HaberlerGündem3. SayfaKorkunç kazada Susurluk eski başkanının oğlu öldü
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Susurluk eski belediye başkanının oğlu, korkunç kazada öldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş hayatını kaybetti. Korkunç kazada Güneş'in aracı, çekiciye bağlı römorkun altına girdi

Korkunç kazada Susurluk eski başkanının oğlu öldü
AA

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş yaşamını yitirdi.

Doğan Güneş'in (35) kullandığı 10 DG 222 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 238. kilometresi Ertuğrul Viyadüğü mevkiinde, Mehmet İrik idaresindeki 35 ANT 122 plakalı çekiciye bağlı 10 ACV 195 plakalı römorka arkadan çarptı.

Kazada, eski Susurluk Belediye Başkanı ve eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Güneş'in cenazesinin bugün Susurluk Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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