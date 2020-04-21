Altın fiyatları ne kadar oldu?

HABERTURK.COM

Koronavirüs sebebiyle ekonomilerin 'kapanması' her geçen gün şirketlerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bu durum şu ana kadar özellikle son tüketiciye doğrudan satış yapan firmaların belini bükmüş durumda. ABD'de son olarak 14 bini aşkın çalışanı bulunan lüks perakende zinciri Neiman Marcus'un iflas koruması için başvuruda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD basını 5 gün önce de, ülke genelinde 865 mağazası bulunan bir başka perakende devi J. C. Penney'in iflas koruma başvurusunda bulunacağını bildirmişti. Firma mağazalarını kapattığı bu döneme 4.2 milyar dolarlık borçla girmek zorunda kaldı.

Tüketicilerin halihazırda online alışverişe yönelmesi bu tip farklı ürünleri satan dev mağaza zincirlerinin geleceği hakkında endişelerin yükselmesine yol açmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok mağazanın kapalı kalmak zorunda olması ise süreci hızlandırmışa benziyor.

100 BİN MAĞAZA KAPANACAK

UBS analistleri konuyla ilgili yayımladığı son raporda ABD'de 2025'e kadar 100 bin mağazanın kapanmasını beklediklerini bildirdi. Bunların 24 binini giyim mağazaları, 12 binini ise tüketici elektroniği mağazaları oluşturacak.

Ancak koronavirüs sadece halihazırda zordaki giyim mağazalarının batış sürecini hızlandırmadı. ABD'li spor salonu zinciri 24 Hour Fitness koronavirüs sebebiyle 448 şubesinin tamamını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Firmanın iflas başvurusunu değerlendirdiğini açıklaması ise bu şubelerin kalıcı olarak kapalı kalma ihtimalini bir hayli yükseltti.

BAŞVURU HAZIRLIĞI 3 HAFTA

Dünyanın en büyük varlık değerleme ve satış firmalarından Tiger Capital Group'un COO'su Michael McGrail konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı şirketler bu süreçte hayatta kalamayacak" ifadelerini kullandı. McGrail varlık satışıyla ilgili kendilerine talepte bulunanların sayısının arttığını söyledi ancak bu şirketlerin hangileri olduğunu açıklamadı.

Uzmanlar ABD'de önümüzdeki ay resmi iflasların artmasını bekliyor. Bunun nedeni iflas başvuru hazırlığının ortalama 3 hafta sürmesi. Yani iflas başvurusunda bulunmaya şimdi karar veren bir şirket başvurusunu resmen mayısın 2. haftasında yapacak. Bu sebeple ABD'li yatırım bankası Stifel'in direktörlerinden Michael Kollender "Bence birkaç değil onlarca büyük şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu göreceğiz ve bu korkutucu bir rakam" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de iflas korkusu ağırlıklı olarak düne kadar perakende zincirleri etrafında odaklanmıştı. Dün ise WTI petrol fiyatının eksi 37 dolara düşmesi gözlerin enerji sektörüne çevrilmesine yol açtı. Söz konusu fiyat mayıs ayı kontratları için geçerliydi. Ancak haziran ayı kontratlarında da varil fiyatı şu an için 20 dolar olarak görünüyor. Norveç merkezli enerji araştırma firması Rystad Energy'ye göre bu ABD'li petrol üreticileri için 'bir felaket' anlamına geliyor.

SAYI 1.100'Ü BULABİLİR

Firmanın yayımladığı rapora göre WTI petrol fiyatının 20 dolarda kalması durumunda ABD'de 533 petrol arama ve üretim firmasının 2021 itibarıyla iflas edecek. Varil fiyatı 10 dolara düşerse iflas eden firma sayısı 1.100'e yükselecek.

Tabii yarın bir bilim insanı koronavirüse yüzde 100 etkili bir aşı bulduğunu açıklarsa tüm bu senaryolar gerçekleşmeyebilir. Ancak mevcut durum iyimserliğe pek alan bırakmıyor.