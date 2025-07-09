Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kovan filmi, 9 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Eylem Kaftan'ın üstlendiği film, 2020 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Kovan filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini; Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu'nun üstlendiği Kovan film, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Kovan filmi Artvin'in Borçka ilçesine bağlı olan Macahel vadisinde şu anki adıyla Camili'de gerçekleştirildi. Peki, "Kovan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kovan filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
KOVAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kovan, genç bir kadın olan Ayşe'nin annesinin son isteği olan arı kovanlarına bakarken yaşadığı mücadeleyi konu ediniyor.
Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin’den Almanya’ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister.
Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de kovana dadanan arılar, Ayşe’nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.
KOVAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Meryem Uzerli
Feyyaz Duman
Hakan Karsak
Burcu Salihoğlu
Şennur Nogaylar