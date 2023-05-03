Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kral Charles'ın taç giyme törenine günler kala Buckingham Sarayı'nı alarma geçiren olay!

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine günler kala Buckingham Sarayı'nda yetkilileri alarma geçiren bir olay yaşandı. Buckingham Sarayı'na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Kral Charles'ın taç giyme törenine günler kala Buckingham Sarayı'nı alarma geçiren olay!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine sayılı günler kala Buckingham Sarayı'na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, av fişeği olduğundan şüphelenilen bir nesneyi Buckingham Sarayı arazisine atan bir kişinin, sarayın dışında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevliler adamı gözaltına almak için derhal harekete geçti ve bu kişi polis tarafından gözaltına alındı. Herhangi bir ateş açıldığı ya da memurlar veya halktan herhangi bir kişinin yaralandığına dair bir rapor bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Polisin açıklamasında, bu kişinin gözaltına alınmasının ardından sarayın dışında tedbir amaçlı kontrollü bir patlamanın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saraya av fişeği fırlatan kişinin, ayrıca şüpheli bir çantaya sahip olduğunun tespit edildiğini ve uzmanların çantayı incelediği kaydedildi.

Yerel saatle 19.00'da meydana gelen olayın ardından sarayın etrafındaki alan kordon altına alındı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl girişimi" açıklaması
DÜNYA Bakan Akar'dan "tahıl girişimi" açıklaması
Arama kurtarma köpeği Proteo hafızalara kazınmıştı: Türkiye'den Meksika'ya hediye
DÜNYA Hafızalara kazınan Proteo anısına Türkiye'den ...
ABD'den MİT'in DEAŞ elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama
DÜNYA ABD'den MİT'in DEAŞ elebaşı operasyonu hakkında ...
Kuşlar neden V şeklinde uçar? Kuş sürülerinin V şeklinde uçmasının sebebi nedir?
DÜNYA Kuşlar neden V şeklinde uçar?
Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar eden bilim insanı Thomas Bradford
DÜNYA Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar ...
Kraliçe I. Mary'nin unvanı neden Kanlı Mary?
DÜNYA Kraliçe I. Mary'e neden Kanlı Mary deniyor?
Hangi yiyeceklerde D vitamini bulunur? Güneş dışında D vitamini alabileceğiniz 18 besin!
DÜNYA D vitamini içeren besinler
İnsanlar gerçekten uyku esnasında örümcek yutar mı? İlginç bir inanç...
DÜNYA İnsanlar gerçekten uykusunda örümcek yutar mı?
Çocuklar neden hayali arkadaş yaratır? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı bir şey mi, yoksa normal mi?
DÜNYA Neden bazı çocuklar hayali arkadaş edinir?
14 yaşındayken babasına isyan ettiği için kör edilen şehzade Savcı Bey'in acıklı öyküsü...
DÜNYA 14 yaşında babasına isyan edince kör edilen şehzade

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.