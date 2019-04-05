Kredi kartı gecikme faizi düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci çeyreğinde kredi kartlarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1.15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2.65 olarak belirledi. Banka kredi kartı gecikme faizinde indirime gitti. Yılın ilk çeyreğinde Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75 seviyesindeydi.



Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.80'den yüzde 1.72'ye, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.30'dan yüzde 2.22'ye indirildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.



Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

3 AYDA BİR BELİRLENİYOR

TCMB, kredi kartı işlemlerinde her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını 12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)“e göre 3 aylık dönemlerle ilan ediyor. Söz konusu azami faiz oranı sınırlamaları hem kurumsal (ticari) hem bireysel kredi kartları için hem de ticari ve bireysel kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranları için geçerli oluyor.