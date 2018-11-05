Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre olay İstanbul Çekmeköy'de geçen hafta yaşandı. 8 yaşındaki Kadir Açık, saklambaç oynamak için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Durum bir çok kez de yetkililere ihbar edilmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Öyle ki parkın bir bekçisi de yoktu, trafonun kapakları da açıktı.



BABANIN FERYADI



Olayın ardından baba Metin Açık "Önce buranın bekçisi vardı. Bekçiyi burada işten çıkarmışlar. Bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. 8 yaşında evladım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" diye gözyaşı döktü.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI, RAPOR ALINACAK



Babanın feryadının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından küçük Kadir'in ölümüne ilişkin 'taksirle ölüme neden olma' soruşturması başlatıldı. Çekmeköy Park ve Bahçeler Müdürü gözaltına alındı. İfadesinde 300'den fazla parkla ilgilendiğini söyleyerek "Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen müdür adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık tarafından olay yeri güvenlik kameralarının incelenmesi talimatı verildi. Dosya memur suçları soruşturma bürosuna gönderildi. Şimdi ise elektrik ve iş güvenliği uzmanınca olayın aydınlatılması için bilirkişi raporu alınacak.



Öte yandan yaşanan olayın ardından parkta çocukların olmaması dikkat çekti.





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