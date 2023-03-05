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Ege Bölgesi'ndeki kuraklık barajlara yansıdı! Hiç yağış olmazsa İzmir'de kaç günlük su kaldı?

Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren Ege Bölgesi'nde barajların önemli bölümünde su seviyesi geçen yıla göre büyük oranda düştü. "Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama bununla beraber elbette ki su tasarrufu gerçekten çok önemli. Mümkün olduğu kadar suyumuzu israf etmeden, sağlıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor" diyen İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, Hiç yağmur yağmasa mevcut suyun ne kadar yeteceğini de açıkladı

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AA

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi'nde yer alan kuraklık haritası analizlerine göre 12 aylık veriler dikkate alındığında Ege Bölgesi'nde İzmir ve Aydın'ın önemli bölümü "orta kurak", Denizli "normal" ve "hafif kurak", Uşak'ın önemli bölümleri ise "çok şiddetli kurak" şeklinde tanımlandı.
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    Bölgenin 1 Ekim 2022-31 Ocak 2023 dönemi yağışları, uzun yıllar ortalamasına ve bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mart ayının ilk haftası verilerine göre de kentteki 5 barajın su seviyesi düştü.
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    Kentin en önemli su sağlayıcılarından Tahtalı Barajı'nda geçen yılın mart ayına göre doluluk yüzde 69'dan yüzde 40'a geriledi. Doluluk, Balçova'da yüzde 75'ten yüzde 39'a, Güzelhisar'da yüzde 81'den yüzde 64'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 89'dan yüzde 44'e, Ürkmez'de yüzde 91'den yüzde 44'e düştü.
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    Bu ayın ilk haftasında Aydın İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 16, Denizli Akbaş Barajı'nda yüzde 32, Uşak'taki Küçükler Barajı'nda ise yüzde 5 olarak kaydedildi.
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, AA muhabirine, İzmir'e yer altı kaynakları ve barajlardan su verdiklerini belirterek, farklı iki kaynağa sahip olmalarının bu anlamda bir avantaj olduğunu söyledi.
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    Özellikle ocak ve şubatta iyi miktarda yağış alamadıkları için barajların su seviyesinde geçen seneye göre ciddi düşüş yaşandığını vurgulayan Alpsoykan, şunları kaydetti:
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    "Tahtalı Barajı'ndan bahsediyorum çünkü İzmir'in en önemli yüzeysel su kaynağı, su ihtiyacının yüzde 40-45'ini temin ediyoruz. Bir önceki seneye göre neredeyse yarıya yakın bir düşme var. Yağış miktarı çok az oldu. Bundan bir ay önce baz alacak olursak baraj dolulukları anlamında en kötü 8. senemizdi 23 senede ama bugün baktığımızda biz bundan kötü 4 sene yaşamışız. Bu durumda Tahtalı Barajı'nda yaklaşık yüzde 40'lık bir doluluk var. Hiç yağmur yağmasa yaklaşık 300 gün yetecek suyumuz var."
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    Kaynakları düzenli ve risklere karşı önlemleri alarak belirli bir planlama ölçüsünde kullandıklarını belirten Alpsoykan, sözlerini şöyle tamamladı:
  • Kuraklık Ege'nin barajlarını da etkiledi! İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

    "Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama bununla beraber elbette ki su tasarrufu gerçekten çok önemli. Kentimiz her ne kadar diğer kentlere göre biraz daha avantajlı durumda olsa bile mümkün olduğu kadar suyumuzu israf etmeden, sağlıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu yağışlar gelecek. Mart ve nisanda yağış olması durumunda tablomuz daha güzelleşecek."

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