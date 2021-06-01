Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı ile kurban ibadeti gerçekleştirilecek. Peki, 2021 Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021 AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz başlayıp 23 Temmuz günü sona erecek ve tatil 4 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin son günü 23 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise Salı günü. Pazartesi günü ise yarım gün tattil. Eğer Pazartesi günü tam gün tatil olursa ki geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında, arife gününün de tam gün tatil olmaı kuvvetle muhtemel, 2021 Kurban Bayramı tatili hafta sonu izinleriyle birlikte 9 güne çıkmış olacak. Ancak yine belirtmekte fada var ki bayramtatilinin 9 gün olmasıyla ilgili henüz resmi bir karar bulunmuyor. Bayramdan önceki son Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir kararın çıkması bekleniyor.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).