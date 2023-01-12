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Pandemi döneminde dünya çapında teknolojiye yönelim ciddi bir ölçüde artmıştı. 2022 yılında ise teknolojik aletlerin tüketiminde bir düşüş yaşanmaya başlamıştı.

SON 22 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Bilgisayar satışları da geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,5 azalışla 65,3 milyon adet oldu. Son çeyrekte bilgisayar satışlarındaki azalış, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, "Kovid-19 salgınının tetiklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki artışta sona gelindiği" şeklinde değerlendirildi.

HANGİ MARKA NE KADAR SATTI?

Rapora göre, 68 milyon 997 bin ile Çinli Lenovo (yüzde 24,1 pazar payı) geçen yıl dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu. Hewlett-Packard 55 milyon 558 bin adet ile (yüzde 19,4 pazar payı) ikinci, Dell 50 milyon 7 bin satışla (yüzde 17,5 pazar payı) üçüncü ve Apple 27 milyon 911 bin adet satışla (yüzde 9,8 pazar payı) dördüncü sırada yer aldı.

Gartner analisti Mikako Kitagawa, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel resesyon beklentisinin, artan enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarının bilgisayar talebi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Ek olarak, birçok tüketicinin hala pandemi sırasında satın aldığı nispeten yeni modeller var. Ticari müşteriler, olumsuz ekonomik beklentiler nedeniyle satın alma yapmaktan çekiniyor." ifadelerini kullandı.