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HaberlerParaPiyasalarKüresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
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Piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, New York borsasında GameStop hisselerindeki sert yükselişin ardından bazı hisselere getirilen işlem sınırlamaları, alım-satım platformları ve açığa satış işlemleri ile ilgili tartışmaları gündemin odağına yerleştirdi

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
AA

ABD’de çeşitli alım-satım platformlarında örgütlenen küçük yatırımcıların, hedge fonların açığa satış yaptıkları değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yaparak fiyatın aşırı yükselmesine neden olması sonrası alım-satım platformları, borsalara ilişkin düzenlemeler ve açığa satış işlemlerine yönelik tartışmalar gündemin odağına yerleşti.

GameStop'un hisseleri son iki haftada yüzde 1.000’in üzerinde değer kazanırken, son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC'nin hisselerinde de kayda değer artış yaşanmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) piyasadaki olağan dışı hareketliliği izlediklerini bildirirken, hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinde yeni pozisyon alınmasına sınırlamalar getirdi. Söz konusu kısıtlamanın ardından GameStop'ın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybederken, New York borsası önünde bir grup yatırımcı protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Açığa satış işlemlerini gerçekleştiren büyük fonların bazı hisselerde sıkıştırılarak zor durumda kalabileceğinin görülmesi, son günlerde pay piyasalarında baskıya neden olurken, düzenleyicilerin dün olaya müdahale etmesi New York borsasının şimdilik rahatlamasını sağlasa da konunun uzun süre daha gündemde kalması bekleniyor.

Öte yandan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, ekonomik destek paketi için gelecek hafta çalışmalara başlayacaklarını bildirmesi ve açıklanan verilere göre ABD ekonomisinin, 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel yüzde 4 büyümesi sonrası pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,99, S&P 500 endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Avrupa borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, aşılamadaki tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelere rağmen bir önceki günkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 geriledi.

Bugün Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi geçen ay yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla gerilerken, konut başlangıçları ise yüzde 9 ile çok sert düştü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 1.431,32 puanla 50 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 1.498,32 puandan tamamladı.

Ağbal'ın enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulaması sonrası yüzde 1,1 değer kaybeden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,6 artışla 7,3790 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Asya'da Çin kaynaklı likidite sıkışıklığının arttığını, bunun da pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret dengesi

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt işi Hasıla

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelir ve giderler

18.00 ABD, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı bekleyen konut satışları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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