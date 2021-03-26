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Piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalarda, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflemesi ile pozitif bir seyir izleniyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları da 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 684 bine indi ve son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, önceki gün Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki toparlanmanın ardından dün ABD'de açıklanan verilerin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflettiğini bildirdi. ABD'de işsizlik başvurularındaki azalışın, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın işaretçisi olduğunu kaydeden analistler, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle verilerdeki pozitif seyrin devam edebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Öte yandan dün Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) röportaj veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirtti. Bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağına işaret eden Powell, politika değişikliğine ilişkin sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Dün akşam Fed'den yapılan açıklamada ise, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamalar ve verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,62-1,64 bandında yatay seyretti.

Avrupa borsalarında, Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış ve bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırmasına karşın dün sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendi, İngiltere borsası ise negatif ayrıştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan mart ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,1 gerileyerek, yüzde 0,2 düşüş yönündeki tahminlerin üzerinde kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının gücünü koruyamaması ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 1.394,36 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 7,9504'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9540 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksinin düşüşünde banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkili olduğu görüldü. Bankacılık endeksi dün de yüzde 2,19 gerilerken, haftalık değer kaybı yüzde 17'yi aştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Almanya, mart ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, şubat ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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