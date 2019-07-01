Kaza, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Mehmet Dönmez yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Domaniç kara yolunun Tunçbilek beldesi çıkışında karşı yönden gelen İsmail Başalan'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile plakasız otomobildeki Murat Bilge ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilge kurtarılamadı.
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