Kütahya'da yakalanan cezaevi firarisinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları takside bulunan yolcu M.G'nin üzerinde yaptıkları aramada 421 gram sentetik uyuşturucu, 23 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Şüphelinin kimlik sorgulamasında ise açık cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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