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        Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi

        Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde değerlendirilen Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:02
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        Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi
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        Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde değerlendirilen Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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