Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da Diyanet-Sen üyeleri iftar sofrasında buluştu

        Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, sendika üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Diyanet-Sen üyeleri iftar sofrasında buluştu

        Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, sendika üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, ramazan ayının manevi atmosferine ve din görevlilerinin bu süreçteki özverili çalışmalarına dikkat çekti.

        Başkan Balon, din görevlilerinin ramazan boyunca camilerde halkın ibadetlerini en verimli şekilde yerine getirmesi için teravih, mukabele ve vaaz programlarıyla yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Balon, "Bizleri tekrar bu mübarek mevsime kavuşturan Yüce Allah’a hamd ediyoruz. Bu manevi iklimi ihya eden her bir kardeşimizden Rabbim razı olsun." dedi.

        Konuşmasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün anlatılmasına yönelik yayımlanan genelgeye de değinen Balon, şu ifadeleri kullandı:

        "Öğrencilere paylaşma, sabır ve kardeşlik bilinci aşılanıyor. Okullarda düzenlenen kültürel faaliyetler, çocukların manevi değerlerle büyümesine katkı sağlıyor. Bu uygulamalardan dolayı Milli Eğitim Bakanı’nı sonuna kadar destekliyoruz."

        İslam dünyasında yaşanan acılara değinen Balon, özellikle Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulmün son bulması için Müslümanları duyarlı olmaya çağırdı. Zulmün durması için sadece sözlü değil, eylemsel gayretin de önemli olduğunu vurgulayan Balon, "Dökülen kanın durması ve mazlumların gözyaşlarının silinmesi için sözlü dualarımızı, fiili gayretlerimizle desteklemeliyiz." şeklinde konuştu.

        Program, yemek duasının ardından üyelerin karşılıklı sohbetleri ve ramazan tebrikleşmeleriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy görevinden affını istedi
        MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy görevinden affını istedi
        Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle vurduğu damat yaralandı
        Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle vurduğu damat yaralandı
        Vali Musa Işın, engelli vatandaş İsmet Öksüz'e yeni engelli aracını takdim...
        Vali Musa Işın, engelli vatandaş İsmet Öksüz'e yeni engelli aracını takdim...
        Kütahya'da "Okulda Nezaket Hareketi" Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi
        Kütahya'da "Okulda Nezaket Hareketi" Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi
        Çavdarhisar'da kaymakam, protokol üyeleri ve muhtarlar iftarda buluştu
        Çavdarhisar'da kaymakam, protokol üyeleri ve muhtarlar iftarda buluştu
        Kütahya Valisi Musa Işın, 'Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı'na katıldı
        Kütahya Valisi Musa Işın, 'Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı'na katıldı