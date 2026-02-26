Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle vurduğu damat yaralandı

        Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı iddia edilen damat, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle vurduğu damat yaralandı

        Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı iddia edilen damat, hastanede tedavi altına alındı.

        Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen S.D, yeni doğan çocuğunu görmek için 100. Yıl Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye geldi.

        Çocuğun gösterilmemesi üzerine S.D. ile kayınpederi A.E. arasında hastane yakınındaki sokakta tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E, otomobilindeki av tüfeğiyle damadı S.D'yi ateş ederek bacağından yaraladı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağına isabet eden saçma nedeniyle yaralanan S.D, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis, damadını yaralayan A.E'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Vali Musa Işın, engelli vatandaş İsmet Öksüz'e yeni engelli aracını takdim...
        Vali Musa Işın, engelli vatandaş İsmet Öksüz'e yeni engelli aracını takdim...
        Kütahya'da "Okulda Nezaket Hareketi" Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi
        Kütahya'da "Okulda Nezaket Hareketi" Resim Yarışması Ödül Töreni düzenlendi
        Çavdarhisar'da kaymakam, protokol üyeleri ve muhtarlar iftarda buluştu
        Çavdarhisar'da kaymakam, protokol üyeleri ve muhtarlar iftarda buluştu
        Kütahya Valisi Musa Işın, 'Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı'na katıldı
        Kütahya Valisi Musa Işın, 'Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı'na katıldı
        Hisarcık'ta minikler saksılarda karaçam fidanı yetiştirecek
        Hisarcık'ta minikler saksılarda karaçam fidanı yetiştirecek
        Kütahya Belediyesi'ne yeni cenaze nakil aracı
        Kütahya Belediyesi'ne yeni cenaze nakil aracı