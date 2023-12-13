Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Engelsiz Öğrenci Birimi'nde öğrenciler atık malzemelerle takı ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Birimdeki hobi atölyesinde haftada bir kez toplanan üniversite öğrencileri hem sosyalleşiyor hem de atıkları sanat eserine dönüştürüyor.

Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç, AA muhabirine, hobi atölyesinde sadece engellilerin değil tüm öğrencilerin yararlandığını söyledi.

Öğrencilerin hobi atölyesinde güzel vakit geçirdiğini belirten Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Burada bütün geri dönüşüm malzemeleri aslında sanata kazandırılmış oldu. Hem bardak altlıkları hem kolyeler, çok güzel ürünler çıktı. Bütün öğrencilerimizin de eline sağlık. Gerçekten onlar da çok sevdikleri güzel bir alanda etkinlik gerçekleştirdiler. Bu tarz etkinlikleri sürekli devam ettirmek önemli. Burası bir depoydu, çok çalışarak hobi atölyesine dönüştürdük. Her hafta bu etkinlikleri sürdüreceğiz."

Öğrencilere eğitim veren sanatçı Sibel Temelkıran da öğrencilerle sanatsal faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Temelkıran, öğrencilere ahşap boyama, bardak altlığı ve çini yapımını anlattığını ifade ederek, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Geri dönüşümü çok seviyorum. Herkesin de bilinçlenmesi için uğraşıyorum. Burada öğrencilerle de onu yapıyoruz. Kavanoz kapaklarıyla bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Öğrenciler de çok sevdiler bu işi. Severek de yapıyorlar. O da bizim için çok önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden Beyza Atak ise arkadaşlarıyla ahşap boyama yaptığını belirterek, "Hocalarımız kavanoz kapaklarını bardak altlığı olarak kullanıyor. Onu biz örnek olarak görüyoruz ve aynısını ahşaba yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapmak çok eğlenceli." dedi.