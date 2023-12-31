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        Kütahya'da yenilenen "Küçük Park" tekrar hizmete açıldı

        Kütahya'da atıl vaziyetteki park, alt ve üst yapısı yenilenerek hizmete hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:12
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        Kütahya'da yenilenen "Küçük Park" tekrar hizmete açıldı
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        Kütahya'da atıl vaziyetteki park, alt ve üst yapısı yenilenerek hizmete hizmet vermeye başladı.

        Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Küçük Park'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, atıl vaziyetteki parkın tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

        Yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla atıl durumda olan birçok sosyal alanın Kütahyalıların kullanımına kazandırıldığını belirten Işık, "Bu parkla birlikte şehrimizin merkezinde birçok atıl durumda olan ve maalesef adeta uyuşturucu pazarlayıcılarının mekanı haline gelmiş bu yerleri onlardan kurtarmamız gerekiyordu. Onun için hiçbir parkın çevresine duvar yapmadık. Vatandaşımız sahiplensin, esnafımız sahiplensin bu kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı, vatandaşlarımızı koruyalım düşüncesiyle çok hassas davrandık." diye konuştu.

        Işık, bu güne kadar birçok metruk alanın da yapılan çalışmalarla rehabilite edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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