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        Gediz'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:02
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        Gediz'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Hüseyin Akçiçek (22) yönetimindeki 64 ACY 337 plakalı hafif ticari araç, Gediz-Simav kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yolun kenarına devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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