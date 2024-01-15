Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya´da 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

        KÜTAHYA´da polis ekiplerince yapılan `Narko alan´ uygulamasında iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya´da 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA´da polis ekiplerince yapılan `Narko alan´ uygulamasında iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Osmangazi, Fuatpaşa, Gaybiefendi, Meydan ve İstiklal mahallelerinde `torbacı´ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik `Narko Alan´ uygulaması yapıldı. 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 116 kişi ve 37 araç kontrol edildi. Ekipler, Osmangazi Mahallesi´ndeki bir iş yerinde narkotik köpeği Thor´un da kullanıldığı aramada 12,05 gram metamfetamin, 0,79 gram bonzai, 267 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. İş yeri sahipleri H.İ.K. (30) ve B.Ş. (29) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından `uyuşturucu ticareti´ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro

        Benzer Haberler

        Kütahya´da STK´lar şehitler ve Filistin için buluştu
        Kütahya´da STK´lar şehitler ve Filistin için buluştu
        Daha önce 6 kez girip geçemediği ehliyet sınavında kopya için 15 bin liraya...
        Daha önce 6 kez girip geçemediği ehliyet sınavında kopya için 15 bin liraya...
        Gediz'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Gediz'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken şüpheli ile suç ortağı y...
        Kütahya'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken şüpheli ile suç ortağı y...
        KSBÜ Germiyan Kampüsü'nde derslik binasının temeli atıldı
        KSBÜ Germiyan Kampüsü'nde derslik binasının temeli atıldı