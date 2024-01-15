Kütahya´da 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

KÜTAHYA´da polis ekiplerince yapılan `Narko alan´ uygulamasında iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Osmangazi, Fuatpaşa, Gaybiefendi, Meydan ve İstiklal mahallelerinde `torbacı´ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik `Narko Alan´ uygulaması yapıldı. 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 116 kişi ve 37 araç kontrol edildi. Ekipler, Osmangazi Mahallesi´ndeki bir iş yerinde narkotik köpeği Thor´un da kullanıldığı aramada 12,05 gram metamfetamin, 0,79 gram bonzai, 267 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. İş yeri sahipleri H.İ.K. (30) ve B.Ş. (29) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından `uyuşturucu ticareti´ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.