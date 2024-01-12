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        Kütahya'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken şüpheli ile suç ortağı yakalandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmek için gömlek düğmesine gizli kamera, kulağına da dinleme cihazı yerleştiren kişi ile suç ortağı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:01
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        Kütahya'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken şüpheli ile suç ortağı yakalandı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmek için gömlek düğmesine gizli kamera, kulağına da dinleme cihazı yerleştiren kişi ile suç ortağı gözaltına alındı.

        İlçedeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren B.K. (55), kopya çekebilmek için F.K'ye (38) görüntülü ve sesli iletişim sağlayabileceği düzenek kurdurdu.

        Sınav esnasında gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayı kullanarak soruları karşı tarafa görüntülü olarak ileten B.K, kulağındaki dinleme cihazıyla da cevapları alarak sınav sorularını yanıtlamaya başladı.

        Sınavda görevli öğretmenler tarafından durumun fark edilmesi üzerine B.K. ile suç ortağı F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürülen B.K'nin kulağındaki iletişim cihazı, sağlık görevlilerince cımbızla çıkarıldı.

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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