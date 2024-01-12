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        Kütahya'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:22 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:22
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        Kütahya'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

        Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar etkili oluyor.

        Ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulunuyor.

        Karayolları ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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