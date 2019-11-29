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AA / HABERTURK.COM

Trump yönetimi ile başlattığı nükleer müzakerelerin kilitlenmesinden rahatsız olan Kuzey Kore, ABD'de 'Şükran Günü' kutlamalarının sürdüğü saatlerde iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne yerel saatle 16.59'da iki füze ateşlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Genelkurmay açıklamasında, füzelerin süper büyük çoklu batarya ile 30 saniye aralıklarla fırlatıldığı, her iki füzenin de 97 kilometre irtifaya, 380 kilometre menzile ulaştığı kaydedildi.

Genelkurmay bölgedeki durumu izlediğini, başka füze denemelerinin gerçekleşmesi durumunda ordunun müdahaleye hazır olduğunu vurgularken, Seul ve ABD istihbaratının füzelerin diğer özelliklerini analiz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, füze denemelerinin esefle karşılandığı, Pyongyang yönetiminin denemelere son vermesi gerektiği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Pyongyang'ın balistik füze denemesi yapması yasak.

Buna karşın Kuzey Kore Japon Denizi'nde bugüne kadar 13 füze denemesi gerçekleştirdi.

Pyongyang yönetimi son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak, Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.