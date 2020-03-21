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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 26. bölümünde Yıldız, Kuzey’i kendinden uzaklaştırmak isterken nerdeyse onun hayatına mal olacaktır.

Sevdiği adamı kurtarmak için çırpınır. Kuzey’in söylediği belki de sonunda gerçek olacaktır. Uslanmaz aşığın ölümü de hayata dönmesi de Yıldız’ın elinden olacaktır.

Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Bu aşk sonunda ikisinden birinin sonu olacaktır. Buna dur demesi gerekmektedir.

Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken öncekinden daha büyük setlerle burun buruna gelir. Yıldız, hiç olmadığı kadar kesindir.

Talihsiz aşığımız Kuzey, elini neye atsa sonunda hüsrana uğramaktadır. Varlığıyla çözemediğini, yokluğuyla çözmeye karar verir. Böyle de çözülmüyorsa eğer belki de Yıldız haklıdır. Bu aşk, ikisine de sadece acı vermektedir. Bunu anlamasının tek bir yolu vardır. Bu yüzden sırra kadem basar.

Kuzey’in kendini kaybettirmek için girdiği tünelin sonunda onu göz kamaştıran bir ışık mı yoksa sonsuz bir karanlık mı beklemektedir? Yoksa kimsenin göremediği üçüncü bir seçenek var mıdır?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 26. Bölüm Tanıtımları: