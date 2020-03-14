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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 25. bölümünde Kuzey, aylardır beklediği mutluluğa artık çok yakındır. Sonunda Yıldız'la arasında bir engel kalmamıştır. Sadece Kuzey değil, tüm Molloğulları, Şule’den kurtuluşlarını kutlamaktadırlar.

Nihayet Kuzey'le Yıldız kavuşacaktır. Fakat çok geçmeden herkes yanıldığını anlar. Çünkü Yıldız, hala kararında ısrarcıdır. Kuzey’e bir daha güvenemeyecektir. Kuzey, kendini affettirmek için her yolu dener. Yıldız’ı köşeye sıkıştırmak, pes ettirmek için elinden geleni yapar.

Kah Mecnun olur, kah romantik olur, kah gözü kara bir adam olur. Fakat Yıldız’ın kaybettiği güveni, tamir olacak gibi değildir. Yıldız da karşı atağa geçer. Yıldız, Kuzey’i delirttikçe Kuzey bir adım daha atar. Tüm Mollaoğulları ve artık fahri Mollaoğlu olan Nahide ve Sefer de Kuzey'le Yıldız’ın kavuşması için seferber olmuştur.

İki aşığı bir araya getirmek için plan üstüne plan yaparlar. Ama Yıldız’ın hiçbirine pabuç bırakmaya niyeti yoktur. Fakat Yıldız’ın hesap etmediği bir şey vardır. O ne kadar inatçıysa Kuzey de en az o kadar inatçıdır ve Yıldız’ı kazanmak için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Yıldız’ı, kendinden bile vazgeçecek kadar çok sevmektedir. Ve bunu, ona ispat ettiğinde Yıldız ne yapacağını şaşırır. Belki de artık her şey için çok geçtir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 25. bölüm tanıtımları: