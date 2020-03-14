Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 25. bölüm tanıtımları yayınlandı: Kuzey kendini affettirmeye çalışıyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de 25. bölümüyle ekrana gelecek. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 25. bölüm tanıtımları...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 25. bölümünde Kuzey, aylardır beklediği mutluluğa artık çok yakındır. Sonunda Yıldız'la arasında bir engel kalmamıştır. Sadece Kuzey değil, tüm Molloğulları, Şule’den kurtuluşlarını kutlamaktadırlar.

Nihayet Kuzey'le Yıldız kavuşacaktır. Fakat çok geçmeden herkes yanıldığını anlar. Çünkü Yıldız, hala kararında ısrarcıdır. Kuzey’e bir daha güvenemeyecektir. Kuzey, kendini affettirmek için her yolu dener. Yıldız’ı köşeye sıkıştırmak, pes ettirmek için elinden geleni yapar.

Kah Mecnun olur, kah romantik olur, kah gözü kara bir adam olur. Fakat Yıldız’ın kaybettiği güveni, tamir olacak gibi değildir. Yıldız da karşı atağa geçer. Yıldız, Kuzey’i delirttikçe Kuzey bir adım daha atar. Tüm Mollaoğulları ve artık fahri Mollaoğlu olan Nahide ve Sefer de Kuzey'le Yıldız’ın kavuşması için seferber olmuştur.

İki aşığı bir araya getirmek için plan üstüne plan yaparlar. Ama Yıldız’ın hiçbirine pabuç bırakmaya niyeti yoktur. Fakat Yıldız’ın hesap etmediği bir şey vardır. O ne kadar inatçıysa Kuzey de en az o kadar inatçıdır ve Yıldız’ı kazanmak için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Yıldız’ı, kendinden bile vazgeçecek kadar çok sevmektedir. Ve bunu, ona ispat ettiğinde Yıldız ne yapacağını şaşırır. Belki de artık her şey için çok geçtir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 25. bölüm tanıtımları:

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Merve Şen: Oyunbaz bir insanım
TELEVİZYON'Oyunbaz bir insanım'
Reyting sonuçları 13 Mart 2020! Cuma dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu?
TELEVİZYON13 Mart reyting sonuçları!
Arka Sokaklar 547. bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 546. son bölüm
TELEVİZYONArka Sokaklar 547. bölüm fragmanı
Babil 9. yeni bölüm fragmanı: "Deniz kurtuldu!" Babil 8. bölüm izle özeti
TELEVİZYON"Deniz kurtuldu!"
Hercai 36. son bölüm! Hercai 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONHercai son bölüm
Kuaförüm Sensin'de dengeler değişti!
TELEVİZYONDengeler değişti!
Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 13 Mart Cuma Yemekteyiz kim kazandı?
TELEVİZYONYemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 13 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi 13 Mart
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 13 Mart Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada birincisi kim?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? Kim kazandı? 13 Mart 2020 Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X