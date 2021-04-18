Gizemli kişi büyük merak konusu oldu 0:00 / 0:00

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Yüzleri güldüren anlardan sonra finalde Kuzey ile Yıldız uyurken evlerine giren gizemli adam ise herkesi şoke etti. Güney bebeği beşiğinden alan adamın kim olduğu ve neden böyle bir hamle yaptığı büyük bir merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 4.66 rating ve yüzde 9.39 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.09 rating ve yüzde 5.98 izlenme payı, AB'de yüzde 3.02 rating ve 6.23 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #RamazanEğlenceleri etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Gizemli adam kim?

RAMAZAN EĞLENCELERİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ramazanın gelmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Yıldız, hazırlıklar için kolları sıvadı. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında olan anlaşmazlığı bitirip, küsleri barıştırmak isteyen Yıldız'ın hazırlığıyla büyük bir iftar sofrası kuruldu. İki aile, iftar sofrasında bir araya gelirken, yemek sonrasında Kuzey'in kızları ile bacanakların düzenledikleri Ramazan eğlenceleri büyük beğeni topladı.

Ramazan Eğlenceleri;

ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞLAR

Ramazanda küslerin barışmasını ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan Kuzey ile Yıldız çifti, herkese örnek olacak bir adım attı. Kuzey ile Yıldız'ın planıyla yardıma muhtaç kişilere yardım kolisi dağıtan çocuklar, mahalleliyi büyük bir sevince boğdu. Bir başka örnek davranış da Sefer ve Nahide'den geldi. Kurbanlık almaya giden Sefer ve Nahide, aldıkları kurbanı bağışladı.

Kuzey ile Yıldız'ın yardım hareketi;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!