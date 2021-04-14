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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. yeni bölüm fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 60. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin 17 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 60. yeni bölüm fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. yeni bölüm fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 60. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"BU BİZİM İLK RAMAZANIMIZ..."

Kuzey ile Yıldız'ın aileleriyle birlikte iftar sofrasında buluştuğu tanıtımda iki ailenin yaşadığı keyif dolu dakikalar yüzleri güldürüyor. Kuzey ile Yıldız'ın evine giren maskeli adam dikkat çekerken, Güney'i kaçırmaya çalışması korku dolu anlara sahne oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 59. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaşadığı talihsiz hastalık sebebiyle Yıldız zor günler yaşarken, Kuzey'e de öfkeliydi. İkili arasındaki tüm ipler kopma noktasına gelmişken, Yıldız'ın attığı adımla aşık çift yeniden barıştı.

Kuzey, Yıldız'ı iyileştirmek ve mutlu etmek için tüm imkanlarıyla çabaladı. Kuzey ile Yıldız'ın bebeklerinin sağlık durumu daha iyiye giderken Yıldız, kendi bebeğini besleyemediği için büyük bir üzüntü yaşıyordu. Yıldız'ı mutlu edebilmek için tüm aile bir çare düşünmeye başlarken Nahide, bu durumu çözebilecek otların listesini yaptı.

Yıldız'ın sütünün gelmesi için başta Kuzey olmak üzere tüm aile seferber oldu ve aranan otlar zorluklarla bulundu. Finalde Kuzey'in organizasyonu ise Yıldız ve bebeğini kavuşturdu. Yıldız'ın ısrarlarına dayanamayan Kuzey, sanki yeniden doğum yapacakmış gibi onu hastaneye götürdü. Burada oğlu Güney'i kucağına alan Yıldız, tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Kuzey, Yıldız ve bebeklerinin bir arada olduğu bu mutlu anlar yüzleri güldürdü.

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