Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İnfo Grafik KYK bursu ile öğrenci olmak

        KYK bursu ile öğrenci olmak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı. 2022-2023 eğitim yılı itibarıyla Türkiye'de yükseköğretime kayıtlı yaklaşık 7 milyon öğrenci var. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtların kapasitesi ise 876 bin civarında. 2023/2024 itibarıyla KYK'ya bağlı yurtlarda TİP 1 oda 345 TL, TİP 6 oda ise 570 TL oldu. Yurt kapasitelerinin sınırlı olması öğrencileri kiralık ev aramaya itiyor. Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu üç büyük şehirde ortalama kira fiyatları öğrenci bursları ile kıyaslandığında ortaya çıkan tablo öğrenciden yana değil.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 03.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        #üniversite

        BAKMADAN GEÇME

        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Beslenme ve diyet enflasyonu
        Beslenme ve diyet enflasyonu
        Doyarken nasıl iklim değiştiriyoruz?
        Doyarken nasıl iklim değiştiriyoruz?
        2024’te en çok ekonomik büyümeyi kim yaşayacak?
        2024’te en çok ekonomik büyümeyi kim yaşayacak?
        110 ülkede 1.1 milyar kişi yoksullukla mücadele ediyor
        110 ülkede 1.1 milyar kişi yoksullukla mücadele ediyor
        Eylül ayında konut satışları düştü
        Eylül ayında konut satışları düştü
        Geçtiğimiz yıl dünyaya enerjisini ne verdi?
        Geçtiğimiz yıl dünyaya enerjisini ne verdi?
        Ağustos ayında işsizlik düştü
        Ağustos ayında işsizlik düştü
        2023 yılı Nobel Ödülleri
        2023 yılı Nobel Ödülleri
        Hamas’ın füze ve roketleri
        Hamas’ın füze ve roketleri
        İklim değişikliği çocukları evinden ediyor
        İklim değişikliği çocukları evinden ediyor
        Eylül enflasyon verileri
        Eylül enflasyon verileri
        Şurada Paylaş!