DHA

Kaza dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ziya Birkan Köprülü otomobilin lastiği patlayınca aracı yol kenarına park etti. Aracından inen Köprülü´ye arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazayı görenler 112 Acil servisi aradı. Ağır yaralanan Köprülü sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Köprülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köprülü'nün cenazesi bugün Derince Çınarlı Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.