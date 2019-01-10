Teknoloji şirketi Lenovo, CES 2019 Fuarı’nda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka (AI) destekli yeni akıllı cihazlarını duyurdu.

Bu ürünlerden olan Smart Clock, Lenovo’nun Google ile iş birliği kapsamında geliştirilmiş.Yatak odası için tasarlanan akıllı saat Lenovo Smart Clock, ev içindeki akıllı cihazları kontrol edebildiği gibi çoklu oda ses gruplaması ile müzik de dinletiyor.

Şirketin CES 2019’da sergilediği bir diğer ürün ise Amazon Alexa uygulamasını içeren ve tam işlevli akıllı ekranlara dönüşen ikisi bir arada tablet Lenovo Smart Tabs oldu.

Lenovo’nun bu yeni tableti, Lenovo Smart Dock’a yerleştirildiğinde, tam ekran görseller ve canlı ses ile odanın her yerinden Alexa’nın yanıtlarını algılayan “Show Mode” özellikli bir akıllı ekran cihazına dönüşüyor.

MERAKLI GÖZLERE KARŞI KİLİTLENEN EKRAN

Lenovo, CES’te AMOLED ekranlı ve yeni Laser Presenter özellikli Yoga Mouse’a sahip yeni Yoga S940, Yoga A940 ve Yoga C730 modellerini de tanıttı.

Yapay zeka destekli Yoga S940, sensörleri sayesinde yüzünü bilgisayarın ekranından başka bir yere çeviren kullanıcının yokluğunu algılayabiliyor ve kişinin verilerini diğerlerinin görmesini gizlemek için ekranı kilitliyor. Ayrıca meraklı bir kişi, kullanıcının omzunuzun üzerinden ekranına göz attığında bunu algılayıp uyarıyor.

Sarmal ses sağlayan Dolby Atmos özelliği ve JBL hoparlörleriyle donatılan 15 inçlik Yoga C730 ikisi bir arada dönüştürebilir dizüstü bilgisayar, 4K’ye kadar bir AMOLED ekranla yükseltilebiliyor.

İki aksesuarı tek bir üründe birleştirip lazer sunum özelliğiyle gelen yeni Yoga Mouse ise ek bir bükme hareketiyle, tam işlevli bir lazer sunum kumandasına dönüşüyor.

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