Lentatek, son teknolojilerini IDEF 2025te tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insansız ve otonom sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, alanlarında faaliyet gösteren Lentatek, yeni geliştirdiği ürün ve teknolojilerle IDEF 2025'te yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 dün sona erdi.

Lentatek, "KARAYEL İHA" sisteminin SATCOM kabiliyetine sahip versiyonunu, fuarda ziyaretçilerinin deneyimine sundu. Sistem, gece, gündüz ve bulutlu ortamlarda keşif ve gözetleme yapmaya imkan veren SAR sensörüyle donatıldı. Sistemin, anlık hedef tespit ve takip özelliklerinin yanı sıra imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde sunan, otonom uçuş ve seyrüsefer özelliği bulunuyor.

Değişen harp sahasında oyun değiştirici özelliğe sahip, hava savunma sistemlerini baskılama ve imha etme görevlerine ek olarak harekat alanında bulunan diğer hedef tiplerini de tespit ve imha görevleriyle kullanılan anti radyasyon ve kameralı "Dolanan Mühimmat Sistemleri" de üzere fuarda yoğun ilgi gördü.

Dolanan Mühimmat Sistemleri, düşman bölgesinde bulunan hedeflere ait tespit, teşhis ve tanıma fonksiyonlarını yerine getirirken, elde ettiği verileri, sahip olduğu görüş hattı ve ufuk ötesi görüş hattı kabiliyetleri sayesinde karar verici makamlara anlık olarak veri aktarırken, gerek sistemin kendisi gerekse diğer ateş destek vasıtalarıyla hedeflerin imhasını sağlıyor.

Sistem, tespit ettiği hedeflerin tespit sonrasında yer değiştirmeleri durumunda, üzerindeki algoritma sayesinde hedefe kilitlenip takip ederek, hedefin hareket esnasında da imhasına imkan tanıyor.

Fuarda ayrıca, Lentatek'in uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü "Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri" konusundaki bilgi birikimi aktarıldı. Türkiye ve bölge ülkelerinde askeri deniz ve kara sistemleri alanında başlayan projelerde ürünlerin son kullanıcılara nasıl faydalar sağlayacağı ve ortak geliştirme konuları görüşüldü.

Ağır iklim koşullarında askeriyenin bölgede kullandığı güvenlik ve gözetleme sistemlerinin enerji ihtiyacının karşılanması için yakıt pili teknolojileriyle çalışan "Güç Destek Sistemleri" de fuarda sergilendi.