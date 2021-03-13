Usta oyuncu yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

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Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 13, 2021

64 yaşında hayata gözlerini yuman Niş'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

ACI DETAY

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rasim Öztekin için üzüntüsünü dile getiren Levent Niş'in son paylaşımı da dikkat çekti. Rasim Öztekin'e veda eden Niş, "Sahne arkadaşım, Cunda dostum... İçimizi yaktın. Derler ya; 'Sözün bittiği yer' ışıklarda uyu" mesajını paylaşmıştı.

LEVENT NİŞ HAKKINDA

Levent Niş, 1957 Yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş ile evlendi. İki çocuk babası olan Niş, 40 yıllık mesleği boyunca birçok projede rol aldı.