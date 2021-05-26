Leyla ile Mecnun dizisinin hayranlarına güzel haber geldi. Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisinin kısa bir süre sonra Exxen'de yayına başlayacağını açıkladı. Ilıcalı, dizinin yönetmenliğini yine Onur Ünlü'nün üstleneceğini açıkladı ve ekledi "Oyuncu kadrorusunda değişiklik olmayacak.".

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leyla ile Mecnun yakında Exxen'de yayınlanacak ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?