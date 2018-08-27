Ekim ayının ilk yarısında satışa sunulacak olan LG V40'ın tasarımı internete düştü. 6,3 inç ekranla donatılan bu dev akıllı telefon, LG V30 ve LG V35'ten 0,3 inç daha büyük boyuta sahip.

LG'nin yeni amiral gemisi olma özelliğini taşıyan LG V40'ın arka kısmında 3'lü kameranın yer aldığı dikkat çekiyor. Henüz kamera detayları ortaya çıkmasa da yeni akıllı telefonun bu noktada iddialı olacağını tahmin etmek güç değil. Snapdragon 845 yonga setiyle donatılacak olan cihazın, RAM ve depolama kapasitesi de yüksek tutulacak. 2 aydan kısa süre içinde piyasaya sürülecek olan LG V40, yüksek ihtimalle Android 9 Pie ile birlikte gelecek.

LG V40'ın fiyatı ne kadar olacak?

Cihazın fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil ancak 5000 bandının üzerinde olması muhtemel.

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