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        Haberler Bilgi Yaşam LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS 2025 sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

        LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS 2025 sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS sınav giriş belgesi yayınlanacağı tarih belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Peki LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS 2025 sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:25
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        LGS sınav giriş belgeleri yayınlanmasına kısa süre kala tarih araştırmaları başladı. Peki, 2025 LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

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        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri 27 Mayıs tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime sunulacak.

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        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

        LGS NE ZAMAN?

        Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

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