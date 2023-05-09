Linkedin de işten çıkartma kervanına katıldı!

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Son dönemde dünya genelinde teknolojinin önde gelen firmaları makroekonomik kriz iklimini öne sürerek geniş çaplı işten çıkartma uygulamaları ile öne çıktılar. Özellikle iş alanında kullanılan ve kişilerin CV'lerini paylaşmayı tercih ettiği uygulama Linkedin de bu kervana katıldı.

Microsoft'un sahibi olduğu ve 20.000 çalışanı bulunan LinkedIn, bazı pozisyonları tamamen kaldırırken kimi birimlerindeki kişi sayısını da azaltma yoluna gideceğini açıkladı. Firma, 15 Mayıs'ta operasyonlarının bazı bölümlerinde yaklaşık 250 yeni iş ve yeni iş ve muhasebe yönetimi ekipleri açmayı da planladığını vurguladı.

ÇİN BİRİMİ TAMAMEN KAPATILIYOR

LinkedIn, işten çıkarmaları duyurmak için Google ve Amazon'dan yeni başlayanlara kadar değişen boyutlarda en son teknoloji şirketi oldu. Ana şirketi Microsoft, Ocak ayında 10.000 işi veya küresel işgücünün yaklaşık %5'ini kestiğini açıklamıştı. Linkedin de, 750 kişiyi işten çıkartma sebebi olarak Çin birimini aşamalı olarak kapatmaya karar vermesi olarak bildirdi. Linkedin CEO'su Ryan Roslanky tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Şiddetli rekabet ve zorlu bir makroekonomik iklim sebebiyle bu kararı almak zorunda kaldık" sözlerine yer verildi.

DİĞER UYGULAMALARIN GERİSİNDE KALDI

Uygulamanın Çin ayağı olan InCareer, ağındaki profesyonellere yardım etmek, iş bulmak ve başvurmak için tasarlandı, ancak web sitesine göre, 120 milyondan fazla kullanıcısı olan ülkedeki baskın profesyonel ağ sitesi Maimai gibi rakiplere karşıydı. Maimai'nin avantajları, gönderileri anonim olarak paylaşma yeteneğini içermesiyken bu da onu şirketleri hakkında bilgi edinmek veya bilgi bulmak isteyen çalışanlar için popüler bir yer haline getiriyor.