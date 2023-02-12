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Macar arama kurtarma ekibi, Rönesans Rezidans'ın enkazından 12 kişiyi kurtardı

Antakya'da 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu. Müteahhidi tutuklanan Rönesans Rezidansı'nın enkazından Macar ekip 12 kişi kurtardı

Macar arama kurtarma ekibi, Rönesans Rezidans'ın enkazından 12 kişiyi kurtardı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Macaristan'dan yardıma gelen arama kurtarma ekipleri, Hatay'da bulunan Rönesans Rezidans'ın enkazından 12, toplamda ise 17 kişiyi kurtardı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Rönesans Rezidans'tan 12, toplam 17 hayat kurtaran Milli Afet Müdürlüğümüzün (OKF) ekibi tarafından çekilen görüntüler. Geçmiş olsun dileriz" dedi.

MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

Foto: AP
Foto: AP

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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