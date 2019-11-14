Apple, 16 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan yeni MacBook Pro modeli resmen tanıtıldı. 8 çekirdekli işlemci ile gelen 16 inçlik MacBook Pro, 8 TB’ye kadar SSD depolama, 64 GB’ye kadar bellek, AMD Radeon Pro 5000M serisi grafik teknolojisi, 6 hoparlörlü ses sistemi gibi temel bileşenleri barındırıyor. Yeni MacBook Pro’nun 16 inçlik Retina ekranı 500 nit parlaklık sağlıyor.

IPS teknolojisine sahip 16 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı ekran, inç başına 226 piksel yoğunlukla 3072 x 1920 çözünürlük sunuyor. 8 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen ve 16 adede kadar iş parçacığını destekleyen Intel Core i9 işlemci bulunan yeni MacBook Pro’nu performansı, 4 çekirdekli MacBook Pro’ya göre 2.1 kat daha güçlü.

YENİ KLAVYE

16 inç MacBook Pro’daki dikkat çekici bir diğer yenilik ise 1 mm hareket mesafesine sahip yeni Magic Keyboard. En çok kullanılan komutlara daha az tuşa basarak ulaşmak için Touch Bar’ı da barındıran bu yeni klavyede yeni Escape tuşu ile modlar ve görünümler arasında hızlı geçiş yapılabiliyor.

Parmak izi okuyucusu (Touch ID) dokunmatik alandan ayrılırken, yeni klavyede yer alan ters döndürülmüş T biçimindeki ok tuşları sayesinde kod satırları arasında dolaşmak, çalışma tablolarında gezinmek veya oyun oynamak daha akıcı hale geliyor.

11 SAATLİK PİL ÖMRÜ

Apple’ın bugüne kadar sunduğu en yüksek pil kapasitesine sahip dizüstü bilgisayarı olarak duyurulan 16 inçlik MacBook Pro’da 100 watt-saatlik lityum polimer pil bulunuyor. Bu batarya ile cihaz kablosuz bağlantıyla 11 saate kadar internette gezinmeye ve video oynatmaya olanak veriyor.

Yeni MacBook Pro’nun veri aktarımı, şarj ve video çıkışını tek bir konnektörde buluşturan evrensel bağlantı noktası Thunderbolt 3, 40 Gbps’ye kadar bant genişliği sunuyor.

18 BİN TL'LERDEN BAŞLAYIP, 51 BİN TL'LERE KADAR ÇIKIYOR

Gelelim Apple’ın bu yeni MacBook Pro’sunun fiyatlarına...

Apple Türkiye’nin internet sitesinde satışa sunulan 16 inçlik MacBook Pro’nun fiyatları şöyle:

2.6 GHz 6 çekirdekli işlemci, 512 GB depolama kapasitesi ve AMD Radeon Pro 5300M’li 16 inçlik MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL. 2.3 GHz 8 çekirdekli işlemci, 1 TB depolama kapasitesi AMD Radeon Pro 5500M’li 16 inçlik MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 21 bin 499 TL.

13 İNÇLİĞİ İKİYE KATLADI!

Seçilen konfigürasyonlara göre 16 inçlik MacBook Pro’nun Türkiye’deki satış fiyatı (ek yazılımlar hariç) 47 bin 899 TL’ye kadar çıkıyor. Eğer en üst modele Final Cut Pro X ve Logic Pro X gibi yazılımları da önceden yüklü olmasını istiyorsanız, 16 inçlik MacBook Pro’ya Türkiye’de sahip olabilmenin toplam maliyeti 51 bin 299 TL’ye kadar ulaşıyor.

Apple'ın internet sitesinde yer alan konfigürasyon seçeneklerine göçre 13 inçllik MacBook Pro'da ise 10 bin 299 TL'den başlayan fiyatlar en yüksek 27 bin 499 TL'ye çıkıyor. Diğer bir deyişle 13 inçlik modele kıyasla 16 inçlik MacBook Pro'da fiyatlar yaklaşık iki katına çıkıyor.