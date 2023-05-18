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Makarna bozulur mu, nasıl saklanmalı? Makarna dolapta kaç gün dayanır?

Karbonhidrat kaynağı olan makarna mutfaklarımızın vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. Kolay hazırlanması ve ucuz maliyetiyle ön plana çıkan makarna soslu olarak ya da sade şekilde tüketilebilmektedir. İşte, detaylar.

Makarna Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Makarna Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Uygun fiyat seçeneğiyle özellikle öğrenciler tarafından rağbet gören makarna içeriğinde vitamin ve mineraller barındırmaktadır. Tok tutan özelliğiyle bilinen makarnanın saklama koşulları da internet üzerinden çokça aratılmaktadır. Makarna bozulur mu? Kaç gün dolapta ve oda sıcaklığında kaç gün dayanır? Kaç günde bozulur ve kaç gün bozulmadan bekler? Makarna nasıl saklanmalıdır? İşte, makarna saklama koşullarıyla ilgili merak edilen detaylar.

Makarna Bozulur Mu?

Marketten hazır olarak aldığımız besinlerin belirli bir son kullanma tarihi vardır. Son kullanma tarihini geçen besinlerde gıda zehirlenmesi riski göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Öncelikle aldığınız makaranın son kullanma tarihine bakınız. Uygun saklama koşullarında son kullanma tarihinden sonra 1 yıl daha tüketilebilir. Makarna uzun raf ömrüne sahiptir.

Makarna Kaç Gün Dayanır?

Makarnanın dayanıklık süresi pişmiş ve pişmemiş haliyle farklılık göstermektedir. Pişmiş makarna oda sıcaklığında 2 saat içinde bozulmaya başlayacaktır. Özellikle nemli ortamlar makarnanın bozulma süresini hızlandıracaktır. Bu sebeple makarnanın serin ve kuru ortamda muhafaza edilmesi gerekir. Pişmemiş makarna buzdolabında 1 yıl, buzlukta 2 yıl kadar saklanabilir. Ancak pişmemiş makarnayı buzlukta saklamak çok uygun bir alternatif değildir. Genellikle buzdolabında ve serin yerlerde muhafaza etmek daha doğru olacaktır.

Makarna Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Makarnanın dayanıklılık süresi bulunduğu ortama göre şekillenmektedir. Şayet sıcak ve nemli bir ortamda hızla çözünmeye başladığından dolayı pişmiş makarna 2 saatten sonra bozulmaya başlayacaktır. Ambalajı açılmamış makarnanın raf ömrü daha uzundur. Bunun sebebi makarnanın hava temasının kesilmesidir. Hava teması besinlerin çürüme işlemini hızlandırmaktadır. Pişirme işleminden sonra buzdolabına konan makarnalar 3-5 gün kadar dayanıklılığını korumaktadır. Ambalajında duran makarnalar ise 1 yıl kadar buzdolabında saklanabilir.

Makarna Kaç Gün Bekler?

Makarna böceklenme yapmayan yapısı sebebiyle uzun süre bozulmadan kalabilir. Pişmiş makarna soğuk bir odada 8 saat kadar bozulmadan bekleyebilir. Makarnayı hiç açmamışsanız tavsiye edilen tüketim tarihine göz gezdirmeniz gerekmektedir. Bu tarihten itibaren 1 yıl içinde makarnayı tüketebilirsiniz.

Makarna Kaç Günde Bozulur?

Paketinden çıkarılan ve pişirme işlemine tabi tutulan makarna sıcak ve nemli bir ortamda 2 saatten sonra bozulmaya başlayacaktır. Ambalajlı makarna ise 1 yıl kadar bozulmadan durabilir. Buzlukta bu süre 2 yıla kadar çıkmaktadır.

Makarna Nasıl Saklanmalı?

Makarna saklanmasındaki en önemli detay makarnanın hava almamasıdır. Havayı içine hapseden besinler kolay bir şekilde çözünmektedir. Şayet makarnayı açtıysanız ağzı kapalı buzdolabı poşetlerine doldurmanız gerekmektedir. Hiçbir şekilde makarnaya müdahale etmediyseniz gönül rahatlığıyla ambalajında saklayabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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