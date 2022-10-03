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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde yıllık enflasyonun yüzde 83.45'e yükseldiğini bildirdi. TÜİK'in açıkladığı rakam, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) göstergelerinin işaret ettiğinden daha zayıf kaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6.06 arttı. Artış yıllık bazda perakendede yüzde 107.42 oldu.

Bir başka deyişle İTO'nun enflasyonu eylülde yüzde 107.42’ye vurdu, TÜİK yüzde 83.45’te kaldı.

FARK 24 PUAN İLE ZİRVEDE

TÜİK’in tüketici fiyat endeksi ile İTO'nun ücretliler geçinme endeksini nisan ayına kadar birbirine yakın seyrediyordu. Nisan ayında fark 10 puan birden açıldı. Sonraki aylarda makas açıldı ve Eylül ayı itibariyle İTO ile TÜİK'in hesapları arasındaki fark 24 puan ile zirveye çıktı.

İTO'nun endeksi İstanbul'u, TÜİK’in endeksi ise Türkiye’yi kapsıyor. İTO verileri 1995 bazlı, TÜİK’in endeksi ise 2003.