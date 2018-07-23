Mazda amiral gemisi 6’yı baştan tasarlar gibi makyajladı. İspanya’nın Mayorka adasına büyük bir test sürüşü organizasyonuyla tanıtılan yenilenmiş Mazda 6, ülkemizde de eylül ayından itibaren 271 bin 350 TL fiyatla satılacak.
Mazda Türkiye’de mütevazı satış rakamları olan ama meraklıları tarafından da ısrarla takip edilen bir marka. Son yıllarda dünyada da büyük satış rakamlarına ulaşmak yerine geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere yatırım yapan marka, Skyactiv teknolojisiyle benzinli motorlara yepyeni bir alan açtı. Geçen yıl Türkiye’de tüm modellerinden toplam 1412 adet satan markanın Mazda 6 satışı 48 adet oldu. Yeni Mazda 6’nın ise 12 ayda 60 adet satılması planlanıyor.
BENZİNLİ AMA TUTUMLU
Yeni Mazda 6, 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 BG ve altı ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Araç yeni WLTP/RDE test döngüleri koşullarına ve Euro 6d Temp emisyon düzenlemelerine uyumlu . Aynı zamanda 2.0 litrelik motor düşük-orta seviye tork gücü ile yakıt verimliliği ve güçlü sürüş arasında ideal bir denge sağlıyor. Aracın fabrika verisi yakıt tüketimi 100 km’de 6,1-6,6 litre aralığında veriliyor. Tüketim otoyol-şehir içi-karayolu karışımı kullanımında ve gerçek yol koşullarında 7,5 litreyi aşıyor ama bu bile makul kabul edilebilecek bir rakam olarak dikkat çekiyor.
Mazda’nın yeni teknolojileri, SKYACTIV güç aktarım organının performansını ve artırılmış gövde sertliği ile sürüş dinamiğini, direksiyon ve süspansiyon sistemi revizyonları ile daha fazla aerodinamik verimlilik ve azaltılmış NVH sunuyor.
Yeni Mazda 6’nın sürüş ortamı, şirketin insan merkezli tasarım felsefesine dayanarak yenilendi ve geliştirildi. Gösterge panelinde ve kapı trimindeki değişiklikler kabin içerisinde şık bir atmosfer yaratıyor. Ön ve arka koltuklar daha rahat, doğal bir duruş pozisyonu sağlıyor ve göstergelerin okunması da daha kolay hale getirildi.
SUNROOF STANDART OLDU
Yeni Mazda6’nın yeni teknolojileri içerisinde güvenlikte de önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, Yeni Mazda 6’nın Türkiye’de 271 bin 350 bin TL anahtar teslim fiyatı ile satışa sunulacağını sözlerine ekledi.
Yeni Mazda6’nın gelişmiş i-ACTIVSENSE güvenlik teknolojileri, Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) ve Stop & Go, Adaptif LED Farlar (ALH), 360 derece Görünüm Monitörü ve Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) sistemleriyle sürücüye daha geniş bir güvenlik desteği sunuyor. Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak olan Yeni Mazda6’da Sunroof, standart donanım listesine eklendi.
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