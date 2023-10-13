Malzeme teknolojileri odaklı ilk teknoloji fonu Akkök Next'in yaptığı malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonu 212 NexT kuruldu. Fon, Türkiye ve dünya genelinde büyüyen derin teknoloji pazarında yenilikçi girişimlere yatırım yapacağı belirtildi. Hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak teknoloji çözümlerine yapılacağı açıklanan yatırımların, kimyadan tekstile, ambalajdan enerjiye, otomotivden elektroniğe sektörleri dönüştüreceği vurgulanıyor

Şirketler sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, enerji, su başta olmak üzere verimliliği artırıcı, atık azaltıcı, geri kazanım sağlayıcı teknolojilere sahip olmak için büyük çaba gösteriyorlar. Bu konulardaki girişimler yoğun ilgi görürken, özellikle ileri malzemelere odaklanan girişimlere yapılan yatırımlar hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek iki yönlü fayda sağlıyor.

Akkök Holding’in girişim sermayesi şirketi Akkök Next de Türkiye’nin ilk dikey derin teknoloji fonu 212 NexT’i kurduğunu duyurdu. Kimya, enerji ve kompozit başta olmak üzere farklı sektörlerde 23 şirketi bünyesinde bulunduran Akkök Holding, girişim sermayesi şirketi Akkök Next ile 212 NexT’in öncü yatırımcısı olduğunu açıkladı.

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YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF

2022 yılında küresel çapta 275 yeni derin teknoloji girişim şirketi kurulurken, bu alandaki girişimler Avrupa’da 19,7 milyar dolar, ABD’de ise 51 milyar dolar yatırım aldığı açıklandı. Dünyada derin teknolojilerle dönüşüm ve buradan hareketle derin teknoloji yatırımlarına olan ilgi artmaya devam ederken, 212 NexT Fonu bu değişimin bir parçası olmak için hayata geçiyor. 212 NexT Fonu, bu alandaki büyüme potansiyelinden faydalanmak, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif olacağı belirtiliyor.

"EKONOMİK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI"

Derin teknolojilere yönelik ilginin küresel olarak giderek arttığına ve malzeme teknolojilerinin itici güç olarak konumlandığına dikkat çeken Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, Akkök Next ile hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak 212 NexT’in öncü yatırımcısı olmaktan ve Türkiye'nin malzeme teknolojileri sektöründe inovasyonun ön saflarında yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Derin teknoloji girişimlerinin, başta imalat olmak üzere ana sanayiye getirdikleri çözümlerle ilgili sektörlerin önemli oyuncuları olduğunun altını çizen Durusoy, “212 NexT'in de geleceği biçimlendiren girişimleri büyüterek geleceği şekillendirmede katkısı olacağına inanıyoruz. Günümüzde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm küresel gündemin ve ekonomik büyümenin ana meselelerinden biri haline geldiğine biliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sanayi 5.0 çerçevesi bu değişimi somutlaştırdı. Malzeme teknolojilerine olan ilgi, bu değişimin yarattığı ihtiyaçlarla birlikte artmaya devam ediyor. Yeni teknolojilerle geleneksel sektörlerin dönüşümü hem karbon emisyonu, atık, su gibi sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm olabiliyor, hem de verimlilik artışlarını sağlayarak ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü beraberinde getiriyor. 212 NexT ile dünyanın her yerinden, bu teknolojileri geliştiren girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

İLK DİKEY DERİN TEKNOLOJİK FONU

Malzeme teknolojilerinde geleceği şekillendiren fırsatları gözlemlediklerini söyleyen 212 NexT’in Yönetici Ortağı Selin Arslanhan, “Türkiye’nin ilk dikey derin teknoloji fonunu hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız. 212 NexT, global girişimlere odaklanmasının yanı sıra, Türkiye ekosisteminde de önemli bir boşluğu kapatacak ve geleneksel sektörlerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek teknolojilere erişim olanağı sağlayacak. Hem yatırımcılar hem de sanayi için derin teknolojilere erişimi demokratikleştiren bir değer yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.