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Mama getiren ücretsiz film seyredecek

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Kedi" filmini gösterime sunacak. Filmi izlemek isteyenlerin yanlarında en az 1 kilogram kedi veya köpek maması getirmeleri gerekiyor

03.10.2018 - 12:30 | Güncelleme: DHA

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, Amerika'da büyük ilgi gören ve en çok izlenen Türk filmlerinden olan, Galata, Samatya, Kandilli ve Nişantaşı gibi İstanbul´un farklı semtlerinde yaşayan 7 kedinin hayat hikâyesinin anlatıldığı "Kedi" filmi için özel gösterim düzenleyecek.

DHA'nın haberine göre Ceyda Torun´un imzasını taşıyan ve TIME dergisinde 2017´nin en iyi 10 filmi arasında gösterilen belgesel tarzındaki film, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi´nde saat 20.00´de yapılacak. Gösterimini izlemek isteyenlerin, en az 1 kilogram kedi veya köpek maması bağışlaması yeterli olacak. Bağışlanacak mamalar, ilçe genelindeki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

"YANINIZDA MAMA GETİRMEYİ UNUTMAYIN"

Maltepelileri filmi izlemeye davet eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sokakta yaşayan can dostlarımız için yanınızda mama getirmeyi unutmayın" çağrısı yaptı.

 

 

 

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