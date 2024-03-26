Sağanak faciası! Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü
Mardin'de şiddetli sağanak inanılmaz bir olaya yol açtı. Kentin Artuklu ilçesinde yağış sonrası yol çöktü. Park halindeki 2 araç tarihi bir evin avlusuna düştü
Mardin'de Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.
DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü.
Çökmeyle beraber yolda park halinde olan bir otomobil ile hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü.
Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.