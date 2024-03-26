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        Haberler Gündem Güncel Mardin Artuklu'da yol çöktü, araçlar avluya düştü! - Güncel haberler

        Sağanak faciası! Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü

        Mardin'de şiddetli sağanak inanılmaz bir olaya yol açtı. Kentin Artuklu ilçesinde yağış sonrası yol çöktü. Park halindeki 2 araç tarihi bir evin avlusuna düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:30
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        Mardin'de Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.

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        DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü.

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        Çökmeyle beraber yolda park halinde olan bir otomobil ile hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü.

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        Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.

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