Facebook'ta 533 milyon kullanıcının bilgileri hacklendi. Milyonlarca kişiye şifresini değiştirme uyarısı yapılmıştı. Yalnızca e-posta ve isim soyisim bilgileri değil, şifreler, ödeme bilgileri gibi detaylar da sızdırılmıştı. Mark Zuckerberg'in bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Zuckerberg, mesajlaşma uygulaması olarak sahibi olduğu WhatsApp'ı değil Signal uygulamasını kullandığı iddia ediliyor.

WHATSAPP YERİNE SİGNAL!

Zuckerberg'in bilgilerinin sızdırıldığını söyleyen güvenlik uzmanı Dave Walker, ulaştığı bilgiler ışığında ünlü CEO'nun telefon numarasına ulaştığını Twitter üzerinden bildirdi. Bu sayede hangi mesajlaşma uygulamasını kullandığına ulaşan Walker, Twitter'dan konu hakkında bazı detaylar paylaştı.

Elon Musk gibi tanınmış isimlerin de aktif kullandığı Signal, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca yeni kullanıcıya kavuşmuştu.