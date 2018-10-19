Avustralya'da Western Sydney Wanderers takımını yöneten Babbel, atletizmi bırakarak kariyerine futbolcu olarak devam eden Usain Bolt hakkında açıklamalarda bulundu.

Bolt'u çıplak gözle izlediğini belirten Babbel "Onu oynarken gördüm. 100 yıl bile geçse profesyonel bir futbolcu seviyesine ulaşabileceğini sanmıyorum" dedi.

İsviçre'de yayınlanan Blick gazetesine konuşan Alman Teknik Direktör, "Bolt'un Avustralya A-League'de oynaması sansasyonel bir pazarlama taktiği. Bu şekilde lig dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Ancak ben Bolt'u ciddiye almıyorum" diye konuştu.

Markus Babbel

32 yaşındaki olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt, Avustralya'da Central Coast Mariners tarafından Ağustos ayından beri deneniyor.

Şu ana kadar hazırlık maçlarında iki gol atan Bolt'un fiziksel durumunun ve kalitesinin profesyonel kontrat yapmasına yetmeyeceği düşünülüyor.

Bolt'a geçtiğimiz günlerde Malta ekibi Valletta'nın kontrat teklifi sunduğu ancak Jamaikalı'nın bunu reddettiği basında yer almıştı.

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