Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu

Marmara Denizi'nde, Bursanın Karacabey ilçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu açıklarında denizde yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DNA ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2,5 ay önce "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atava ait olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.