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        Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığını bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:41
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        Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu
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        Marmara Denizi'nde, Bursanın Karacabey ilçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu açıklarında denizde yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

        Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        DNA ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

        Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2,5 ay önce "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atava ait olduğu değerlendiriliyor.

        Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        MÜRETTEBATTAN 4 KİŞİNİN CESETLERİNE ULAŞILMIŞTI

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30da Bursanın Gemlik ilçesindeki Roda Limanına gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubatta saat 06.32de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

        Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınçın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubattaki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutukun cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Martta sonlandırılmıştı.

        İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Martta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaşa ait olduğu belirlenmişti.

        Balıkesirin Bandırma ilçesinde 28 Martta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanıka ait olduğu belirlenmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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