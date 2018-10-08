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Marmaris'te alçak uçuş yapan uçağın gizemi çözüldü

Marmaris'te geçen günlerde alçaktan uçuş yapan uçağın bölgede özel alıcı sistemler ile maden arama uçuşu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına uçan Cessna Grand Caravan tipi uçakta, Maden Tetkik Arama'dan (MTA) jeofizik mühendislerinin bulunduğu öğrenildi

08.10.2018 - 19:33 | Güncelleme: DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017'de Türkiye'nin maden haritalarının güncellenmesi için ihale açtı.

İki uçakla Türkiye'nin tüm yüz ölçümü ile karasuları da dahil 1 milyon 200 bin kilometrekarenin havadan taranmasını kapsayan ihaleyi, uzun yıllardır gökyüzünden fotoğraflama ve haritalama hizmeti veren EMİ Grubu kazandı.

Geçen ocak ayında Foto Havacılık şirketinin işletmesinde iki adet tek motorlu Cessna Grand Caravan tipi uçak Türkiye'ye getirildi. Bu uçakların kuyruk ve kanat uçlarına madenleri havadan tespit edebilen özel antenler takıldı.

MTA MÜHENDİSİ İLE UÇULUYOR

İhale kapsamında yürütülen çalışmaların ayrıntıları da öğrenildi. Buna göre; her bölge için hazırlanan özel haritaya göre uçuş planlaması yapılıyor. NOTAM adı verilen izin ile o bölge 'havadan jeolojik ölçüm' için diğer hava araçlarının geçişine kapatılıyor. İki pilottan oluşan uçuş ekibi, 1'er kilometrelik aralıklarla rota çizerek bölgeyi tarıyor. Uçuşlar yerden 150 metre yükseklikte gerçekleştiriliyor.

Eğer toprak altında maden varsa, cihazlar tespit ederek bölgeyi işaretliyor. Cihazların aldığı sinyaller, MTA'nın jeofizik mühendisi tarafından kaydediliyor. Bu bilgiler Ankara'da MTA'ya götürülerek analiz ediliyor.

İKİNCİ AŞAMA HELİKOPTER UÇUŞU

Uçuşlarına bu yıl başlayan EMI Grubu ve Foto Havacılık, Türkiye'nin dörtte birlik bölümünde havadan maden arama işlemlerini tamamladı. Projenin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. İkinci aşamada ise maden bulunan bölgelerde özel teçhizat taşıyan helikopterler uçarak daha detaylı hava analizleri yapılacak.

Dünyada 1930'lardan bu yana havadan uçakla maden arama çalışmaları yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

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