Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: 100 bin adet Togg siparişi verebiliriz

Martı, bir ilke daha imza atmaya hazırlandığını duyurdu. Şirketin kurucusu Oğuz Alper Öktem, sürücülerin gelir ve yaşam kalitesini iyileştirirken, yolcuların ulaşım sorunlarına kapsamlı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

GELİRE DAYALI ARAÇ SATIN ALMA MODELİ

Öktem, geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da ve ABD'de araç paylaşım şirketlerinin, araç sahibi olmak isteyen sürücülere finansman sağlamak için başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, “Türkiye’de ulaşım sorununun çözümü Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nden geçiyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, ülkemizde ulaşım bir problem olmaktan çıkarak ekonomiye katkı sunacak ve insanların ulaşım sorunu kökünden çözülecek. Daha önce pek çok gelişmiş ülkede başarıyla uygulanmış olan, gelire dayalı araç satın alma modelini sunarak, sürücülere geleneksel kredilerden daha uygun koşullarda otomobil sahibi olma imkanı sağlayabiliriz. Bu sayede şoför kardeşlerim, kendi işinin patronu olacak, rahat bir nefes alacak. Bu konuda bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

"TAG BAŞVURUSU YAPAN 90 BİN ARAÇSIZ SÜRÜCÜ VAR"

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’de bir ulaşım devriminin kapılarının aralanacağını söyleyen Öktem, 100 bin adet elektrikli Togg aracı sipariş etmek üzere hazırlık yaptıkları yönündeki haberlere ilişkin olarak da “120 bin TAG sürücümüz var. Aracı olmayıp TAG yapmak için bize başvuran 90 bin kişi var. Bize Togg yakışır,” dedi.

Oğuz Alper Öktem sözlerine şöyle devam etti: “Martı olarak TAG’da daha bir kuruş gelir elde etmedik. Müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bunu, ülkemizin ulaşım sorununun çözülmesi ve vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, sürdürülebilir bir ulaşım alternatifine kavuşmaları için yapıyoruz.

Dünyanın her yerinde bu tip sorunlar ve ulaşım problemleri Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ile çözülüyor ve çözüldü. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği bugün dünyanın 151 ülkesinde mevcut ve sistem uygulanıyor. G20 ülkeleri arasında bu yönetmeliğe sahip olmayan tek ülke Türkiye kaldı. Avrupa’da bu yönetmeliğin olmadığı tek ülke yine biziz. Kişi başı GSMH’sı 2000 doların üstünde olan ülkeler arasında da yine yönetmeliği olmayan tek ülkeyiz. Biz yakın zamanda bu yönetmeliğin devreye alınacağını ve tüm sorunların bu yönetmelik ile ortadan kalkacağına inanıyoruz. Sürücüler de kazanç sağlarken bu yönetmelik sayesinde vergilendirilmiş bir kazanca sahip olacaklar ve tartışmalar da son bulacak.”